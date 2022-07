Elezioni, Renzi: nostro obiettivo Draghi a Palazzo Chigi

ROMA, 25 LUG – “Prima settimana di campagna elettorale. Ma, tranquilli, mancano solo 60 giorni. Due mesi e tutto sarà finito. Due mesi in cui l’Italia si gioca moltissimo.

Il nostro obiettivo è chiaro: noi non vogliamo portare Meloni o Salvini a Palazzo Chigi ma riportarci Draghi. E poi fare finalmente la riforma costituzionale del Sindaco d’Italia”. Lo scrive nella sua E news il leader di Iv Matteo Renzi.

“Nel frattempo, dovremo affrontare molti problemi – prosegue -: inflazione, crisi energetica, le conseguenze della guerra sul cibo e sulla migrazione, gli effetti del clima impazzito e la necessità di una svolta ambientale, una giustizia che spesso rischia di diventare ingiusta”.

“Questa campagna elettorale – osserva Renzi – sarà molto difficile. Ma sarà anche breve e dovrà essere ispirata a due parole: coraggio e libertà. Il coraggio di dire le cose come stanno. Senza incertezze, mediazioni, compromessi: diremo la verità su questi anni e sui prossimi che verranno. Siamo gli unici che volevano Draghi e che hanno combattuto contro tutti per averlo, mentre altri dicevano “Conte o morte”. E oggi ci permetteremo il lusso di una campagna elettorale di verità. La libertà di rischiare, la libertà di sognare, la libertà di provarci”, conclude Renzi. (ANSA).

Pronti per la battaglia più difficile e più bella. Due mesi alla campagna elettorale. Noi ci siamo. Come premier vogliamo Mario draghi, non Giorgia Melonihttps://t.co/GSyQaLwNA0

— Matteo Renzi (@matteorenzi) July 25, 2022