Elezioni, Calenda presenta “Patto Repubblicano”, con +Europa

“Il nostro campo non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, alla presentazione del “Patto Repubblicano”, con +Europa, in vista delle elezioni del prossimo settembre. “Forza Italia è entrato a pieno titolo nell’area populista, sovranista, anti-europea e anti atlantica. Non è un caso che Draghi sia stato fatto cadere da tutti partiti in qualche modo filo-putiniani”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, alla presentazione del “Patto Repubblicano”, con +Europa. “Berlusconi? Ha fatto una cosa folle”, ha aggiunto Calenda.

“Da 24 ore è iniziata la prima interlocuzione col Pd che in questi anni ha preferito altri interlocutori, il M5s e l’estrema sinistra, ad esempio”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino alla presentazione del “Patto Repubblicano”, con Azione, in vista delle elezioni del prossimo settembre. “Starà anche al Pd aprire un’interlocuzione con noi, che auspichiamo. Non è che mi posso presentare nella sede del Pd con un bazooka, non si può fare”, ha concluso Bonino. ANSA

Condividi