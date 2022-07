Letta: all’ambasciata russa avranno brindato a vodka e caviale

‘Non ho dubbi che mercoledì sera all’ambasciata russa si sia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione’

“Chiameremo la nostra lista ‘Democratici e Progressisti’” e “avrà l’agenda sociale al centro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Mezz’ora in Più. “Io penso che siamo molto più progressisti noi dei 5 Stelle”, ha aggiunto.

“Credo che quanto successo questa settimana sia stato un suicidio collettivo della politica, del Paese e credo che la politica ne sia uscita molto ammaccata da quello che è successo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a In Mezz’ora In Più. “Abbiamo visto come tutto il mondo ha commentato, tutti a chiedersi ‘è adesso?’ – ha proseguito -.

Io credo che questo sia molto negativo per il Paese e per i cittadini, ora bisogna dare risposte, tranquillizzare e dare una prospettiva per il futuro”.

“Non ho dubbi che mercoledì sera all’ambasciata russa si sia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Boris Johnson a Londra” ha poi detto. “Non c’è alcun dubbio che nello scacchiere, nell’equilibrio internazionale sia cambiato molto. E’ un evento che è non solo italiano ma europeo, pesante”. ASKANEWS

