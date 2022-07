Bill Gates donerà 300 milioni di dollari ai media

In una serie di tweet, il co-fondatore di Microsoft, a lungo l’uomo più ricco del mondo – ancora nella top ten – annuncia di voler “restituire risorse alla società”. Tra i progetti sostenuti anche 300 milioni di dollari a diversi media.

Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft e ancora tra gli uomini più ricchi del pianeta, è andato su Twitter per annunciare che non vuole più esserlo.

Entro il 2026, ha annunciato Gates, la Bill and Melinda Gates Foundation aumenterà le sue donazioni da 6 miliardi a 9 miliardi di dollari l’anno e, per dimostrare il suo obiettivo, ha fatto una ulteriore donazione di 20 miliardi di dollari alla dotazione del fondo. In una serie di tweet, il magnate di Seattle afferma di voler “virtualmente donare tutto il (suo) patrimonio alla Fondazione” in modo tale da “uscire dalla lista dei più ricchi del mondo”.

La Fondazione, creata da Gates con l’allora moglie Melinda French Gates nel 2000 (la coppia ha divorziato nel 2021, dopo 27 anni di matrimonio) dice di avere come obiettivo primario migliorare l’assistenza sanitaria, ridurre la povertà, ampliare le opportunità educative e aumentare l’accesso alla tecnologia.

Il miliardario si dice preoccupato per le crisi mondiali tra cui la pandemia, il conflitto tra Ucraina e Russia, i cambiamenti climatici e la parità di genere negli Stati Uniti, ma osserva: “Sono ancora ottimista. Queste battute d’arresto stanno accadendo nel contesto di due decenni di progresso storico e credo che sia possibile mitigare i danni e tornare ai progressi che il mondo stava facendo”, ha scritto, e ha quindi ringraziato un altro miliardario, l’imprenditore Warren Buffett, per la sua “incredibile generosità” nei confronti della Fondazione Gates, che ha permesso al fondo di porsi traguardi “così ambiziosi”, sottolinea Gates, che aggiunge:

“Ho l’obbligo di restituire le mie risorse alla società nei modi che hanno il maggiore impatto per ridurre la sofferenza e migliorare la vita. E spero che anche altri in posizioni di grande ricchezza e privilegio si facciano avanti in questo momento”. www.rainews.it

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

