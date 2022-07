Gorizia, uomo trovato morto in un garage: è stato torturato

Macabro ritrovamento a Gorizia, il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato nel garage dell’abitazione della vittima. Sul corpo gli agenti della Questura di Gorizia hanno trovato notevoli segni di percosse e ferite dovute a un corpo contundente appuntito. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio e, secondo quanto si apprende, la vittima avrebbe agonizzato per un certo periodo di tempo prima di morire.

Una persona avrebbe notato la vittima ancora in vita, agonizzante, e ha immediatamente allertato i soccorsi. Lo hanno trovato in fin di vita con diverse ferite all’addome provocate con un oggetto appuntito. Sul volto i segni di numerose percosse, inutili i tentativi degli operatori del 118 per salvarlo. Il decesso è sopraggiunto poco dopo le 17. E’ un vero e proprio giallo quello che dovranno risolvere gli inquirenti di Gorizia che indagano sull’omicidio. Non si fanno ancora ipotesi ma trapela che la vittima potrebbe essere coinvolta in un giro di stupefacenti.

La vittima era tossicodipendente ma non aveva, e sembra non avesse mai avuto, rapporti con la criminalità. Ogni ipotesi viene presa in considerazione nelle indagini, da una lite finita in tragedia al pestaggio conclusosi con un involontario omicidio. Comunque, è per quest’ultimo reato che si procede. Nel caso del pestaggio, bisognerà capire se a picchiare la vittima sia stata una sola persona o più persone. tgcom24.mediaset.it

