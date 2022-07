“Covid-19 la fine di un incubo”, l’ultimo libro di Giulio Tarro

“Covid-19 la fine di un incubo”, il libro di Giulio Tarro, medico, scienziato e virologo di fama mondiale.

Carissimi amici, vi comunico che è appena stato pubblicato il mio ultimo libro. Spero di farvi cosa gradita. “Edizioni Helicon”, scrive il prof. Giulio Tarro su Twitter.

Dopo l’epidemia cinese di Wuhan e la pandemia che ne è seguita a livello globale, finalmente la diffusione del coronavirus CoV-SARS-2 è giunta al termine. Già dichiarata la fine nel Regno Unito il 19 luglio 2021, che aveva iniziato primariamente le vaccinazioni l’8 dicembre 2020, mirate in particolare ai soggetti “over” 80 e fragili, tutto il mondo si è allineato, in particolare tenendo conto anche delle terapie orali e degli anticorpi monoclonali con un virus che pur mantenendo la sua contagiosità si è ridotto nella sua virulenza. Il continente africano si è distinto per la sua endemicità legata alle zoonosi della famiglia dei beta coronavirus. Infine si da particolare importanza all’infezione naturale da COVID-19 e alla risposta immunitaria con l’esonero vaccinale a causa del rischio di trombi per mutazione genetica e sovraccarico anticorpale.

Condividi