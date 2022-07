Iniziativa per ripristinare la legalità e i diritti costituzionali

INZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE ARBITRIUM CHE HA RIUNITO LE PIU’ GRANDI ECCELLENZE ASSOCIATIVE E PROFESSIONALI ITALIANE IMPEGNATE NELLA LOTTA PER LA VITA, LA LIBERTA’ E LA LEGALITA

“Su iniziativa dell’Associazione Arbitrium condivisa da molte delle sigle associative/comitati/sindacati di maggiore rilievo e impegno in Italia nella battaglia per il ripristino delle legalità e dei diritti costituzionali violati dall’agire governativo, nonchè di eccellenti professionisti del campo medico, scientifico e legale, è stato confezionato e inviato un FOIA (Freedom of Information Act – accesso civico generalizzato che consente di accedere alle informazioni della P.A., per dovere di trasparenza di quest’ultima, parte di tutti i cittadini a prescindere dall’esistenza di un interesse qualificato) avente ad oggetto la circolare del Ministero della salute n. 32264 dell’11/07/2022 riguardante l’estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna vaccinale anti covid-19.

Azione di grande pregio perchè dimostra quanto importante l’unione tra le eccellenze associative e i vari professionisti che hanno dato vita a una rete spontanea in nome di quella che è diventata una vera battaglia per la vita oltre che per la libertà e la legalità.

Si resta in attesa delle risposte chiare ed esaurienti da parte dei destinatari, che non potranno esimersi per sempre dal rendere conto del loro agire alla popolazione: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, Commissione Consultiva Tecnico Scientifica presso AIFA, Consiglio Superiore di Sanità.”

► Clicca QUI per leggere il FOIA (Freedom of Information Act)

