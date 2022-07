Gentiloni: “Con stop al gas russo recessione UE nel secondo semestre”

“Nelle previsioni di primavera abbiamo presentato una simulazione basata su un taglio completo delle importazioni di gas dalla Russia, con limitate possibilità di sostituzione a breve termine. Questo ‘scenario severo’ porterebbe l’economia Ue in recessione nella la seconda metà di quest’anno e deprimerà ulteriormente l’attività economica il prossimo anno”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che “alla luce degli eventi recenti, questo rischio è diventato più di un semplice scenario ipotetico, per il quale dobbiamo prepararci“.

“Ue valuta tetto al prezzo gas se quadro peggiora”

“La Commissione – continua Gentiloni – sta valutando tra le varie opzioni possibili anche la possibilità in caso di emergenza di presentare una proposta per porre un tetto al prezzo del gas. Non è una proposta di cui si discuterà nei prossimi giorni nella situazione attuale. Stiamo valutando questa possibilità in caso di eventualità future straordinarie ma non come decisione da adottare oggi”.

“Economia Ue passa da rallentamento a frenata”

“Si potrebbe dire che l’economia europea sta passando da una fase di rallentamento della crescita a una fase di frenata“, precisa Gentiloni. “La crescita di quest’anno è sostenuta dal forte slancio raccolto dall’anno scorso e da un primo trimestre migliore del previsto. L’attività economica nel resto dell’anno non dovrebbe più aumentare il dato di crescita annuale”, ha evidenziato. tgcom24.mediaset.it

