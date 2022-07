Gas, azione legale di Kiev contro la restituzione delle turbine

LOG, 13 LUG – Il Congresso mondiale ucraino ha avviato un’azione legale contro il Canada per la violazione delle sanzioni e il trasferimento di turbine riparate in Germania per il gasdotto Nord Stream 1. “Negli ultimi giorni, il Congresso mondiale ucraino, insieme al Congresso canadese ucraino, ha chiesto al governo canadese di revocare la deroga fornita a Siemens Canada che consente la restituzione delle turbine Nord Stream 1 riparate alla Germania.”

“Abbiamo anche invitato il governo a garantire che tutte le sanzioni imposte dal Canada alla Russia rimangano in vigore e siano notevolmente rafforzate”, ha dichiarato ieri l’organizzazione, “ad oggi, i nostri sforzi non hanno avuto successo e non abbiamo avuto altra scelta che intraprendere un’azione legale”. L’organizzazione ha presentato un avviso di richiesta di riesame giudiziario, affermando che la decisione di concedere il permesso non era ragionevole, trasparente o adeguatamente autorizzata. (ANSA).

