Draghi: “libertà di stampa fondamentale per la democrazia”

“La libertà di stampa è fondamentale per la democrazia. E’ una frase importante, anche scontata ma inquesti tempi molto meno: si parla di disinformazione, stampadebole, sottomessa, non corretta. E’ un diritto fondamentale chevoglio difendere stasera, un diritto non solo sancito nellanostra Costituzione ma che ci ha aiutato moltissimo nei tempi piùbui della nostra Repubblica”

“Dobbiamo essere grati alla libertàdi stampa e riconoscersi in essa. Assistiamo sicuramente adisinformazione e inquinamenti e viene naturale pensare direprimerli, noi vogliamo difendere libertà di stampa anche se cisono inquinamenti, nei limiti della legalità, perchè cosìdifendiamo la nostra democrazia che è forte a sufficienza perdifendersi dalla disinformazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, alla cena della stampa estera.

