La UE presta un miliardo di euro a Kiev

I ministri dell’economia e delle finanze Ue riuniti nell’Ecofin a Bruxelles hanno approvato un prestito per un miliardo di euro all’Ucraina nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria. “L’Ue sta intensificando il suo sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri hanno appena approvato un prestito di un miliardo di euro”, ha scritto su twitter il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. “Fa parte del nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria eccezionale – ha ricordato -. L’Ucraina è un’economia in guerra. Ha un disperato bisogno di finanziamenti a breve termine. L’Ue è lì per aiutare”.

Un miliardo di euro a Kiev

Sul piano di assistenza macrofinanziaria dell’Ue all’Ucraina “abbiamo intenzione di presentare la nostra proposta quanto prima e siamo al lavoro con gli Stati membri per quanto riguarda le garanzie necessarie – ha spiegato Dombrovskis -. Nel frattempo abbiamo voluto già stanziare un miliardo di euro per l’assistenza macrofinanziaria e saremo in grado di stanziare questo importo” per 1 miliardo “già prima della pausa estiva”. Rispetto agli ulteriori 8 miliardi “le discussioni sulle garanzie supplementari sono ancora in corso, speriamo che si possano fare rapidi progressi”.

“È in arrivo la prossima tranche di sostegno finanziario dell’Ue all’Ucraina. Questo miliardo di euro rafforzerà lo Stato” ucraino “in una fase cruciale. Con il via libera odierno del Consiglio, il denaro dovrebbe arrivare in Ucraina già questo mese. Siamo al fianco dell’Ucraina, ora e nel lungo periodo”. E’ quanto scrive in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. ANSA EUROPA

