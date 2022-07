Vaccino Covid, in coda per la quarta dose: malori a causa del caldo

Este, Padova – Al Chiostro dell’ex ospedale di Este c’è il punto vaccinale, aperto per gli over 60 e per i soggetti deboli. Lunghe file, con temperature altissime che hanno reso ancora più estenuante l’attesa e generato parecchio malcontento tra i cittadini.

In coda per la quarta dose

Oltre al comprensibile disagio dei tantissimi che, in piedi sotto il porticato, hanno fatto pazientemente fila, c’è stato anche qualcuno che si è sentito male e sono dovuti intervenire i sanitari.

In tanti si sono lamentati della situazione, a maggior ragione perché si tratta di persone non più giovanissime, qualcuna pure con qualche acciacco, che sono costrette a stare all’aperto con le temperature che si stanno registrando in questi giorni. www.padovaoggi.it

