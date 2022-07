Malore improvviso, Simone muore a 41 anni

Tragedia a San Colombano di Collio, Valtrompia: muore a 41 anni Simone Rambaldini. Si è sentito male domenica pomeriggio nell’hotel gestito dalla famiglia, mentre stava bevendo un caffè dopo pranzo. Si sarebbe accasciato a terra non appena alzato dal tavolo. L’allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 16.

In pochi minuti sul posto, oltre all’automedica e a un’ambulanza dei volontari di Villa Carcina, è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Bergamo. Purtroppo per Simone non c’è stato niente da fare: è stato rianimato a lungo, ma senza successo. Il suo cuore non ha più ricominciato a battere.

Pare che il 41enne non avesse pregressi problemi di salute, ma la circostanza è da verificare. Per saperne di più verrà sottoposto ad autopsia, programmata nelle prossime ore. Solo a seguito di esame autoptico sarà possibile organizzare il funerale. www.bresciatoday.it

