Ambasciatrice Usa in Italia, spunta il nome di Nancy Pelosi

L’amministrazione americana ha lasciato Roma senza ambasciatore da circa un anno e mezzo, ma il prossimo autunno potrebbe rimediare inviando un nome molto pesante negli ambienti democratici a stelle e strisce: quello di Nancy Pelosi, attuale speaker della Camera. La diretta interessata non ha fatto nulla per smentire l’indiscrezione quando, giovedì scorso, ha preso parte a un ricevimento a Villa Taverna.

Dopo le elezioni di mid-term, in programma a novembre, Joe Biden potrebbe chiedere a lei di diventare ambasciatore degli Stati Uniti in Italia: potrebbe quasi apparire una retrocessione, ma in realtà la questione è più complessa, dato che la Pelosi potrebbe essere impossibilitata a svolgere ancora il ruolo di speaker, che ha già ricoperto per quattro mandati. Con le prospettive delle elezioni di mid-term non proprio rosee per Biden e i democratici, alla Pelosi potrebbe non dispiacere affatto il trasferimento a Roma.

Pelosi ambasciatrice Usa in Italia?

D’altronde il posto all’ambasciata solitamente viene assegnato a una figura della comunità italo-americana: l’attuale speaker ha parlato con calore del suo rapporto con l’Italia, dato che sua madre è nata in provincia di Isernia. Quella della Pelosi sarebbe sicuramente una nomina di altissimo profilo: secondo il Corriere della Sera, in questo modo Biden potrebbe compensare l’assenza di un ambasciatore, dopo la partenza di Lewis Eisenberg risalente a un anno e mezzo fa. liberoquotidiano.it

