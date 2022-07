Renzi contro Savona: ha detto che in questo Paese si vive in clima dittatoriale

“È sui giornali di oggi la notizia che qualcuno vorrebbe far dimettere il Presidente della Consob, Savona. A chi mi dice: ‘Ma non ci sono ragioni per farglielo fare’, vorrei ricordare la pagina de ‘Il Mostro’ in cui si racconta – nel silenzio generale – di come Savona abbia definito questo Paese un Paese in cui si vive un clima dittatoriale. E questo dovrebbe fare il garante per gli investitori stranieri? Prima Savona va a casa, meglio è. Ed è uno scandalo che nessuno lo dica. Io l’ho scritto con la consueta capacità di farmi nuovi amici ma oggi che finalmente se ne parla voglio urlarlo: quando Savona si dimetterà dalla Consob, sarà comunque troppo tardi”. Così Matteo Renzi nella enews. (adnkronos)

Condividi