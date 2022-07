Nato, Svezia alla Turchia: “Non estradiamo mai cittadini svedesi”

Il primo ministro svedese Magdalena Andersson non nega l’affermazione della Turchia di aver promesso di espellere le persone ricercate da Ankara come parte degli sforzi di Stoccolma per aderire alla Nato. Nonostante gli interrogatori dei giornalisti e le preoccupazioni tra i rifugiati curdi e turchi in Svezia, Andersson non ha voluto dire se un tale impegno fosse stato assunto ad Ankara affinche’ “rimuovesse le obiezioni all’adesione della Svezia., il che in realta’ mi mette un po’ in crisi di una situazione difficile come quella di questo momento”.

Non estradiamo mai cittadini svedesi

Ha poi aggiunto: “So che c’e’ molta preoccupazione nella comunita’ curda e penso che ci siano due cose che e’ importante affermare: la prima e’ che non estradiamo mai cittadini svedesi. So che c’e’ preoccupazioni anche tra i nostri stessi cittadini, ma affermo che non verranno mai estradate; la seconda cosa e’ che, ovviamente, continueremo a seguire il diritto svedese e internazionale per quanto si tratta di estradizione”. ANSA

