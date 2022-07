UNIAMOCI intervento del professor Alessandro Meluzzi

Intervento del prof Alessandro Meluzzi al primo incontro UNIAMOCI svoltosi il 19 giugno 2022 a Faenza.

Il professor Meluzzi è intervenuto in collegamento per sostenere l’idea, vecchia come il mondo, di Armando Manocchia: unire le forze per combattere il sistema criminoso, criminogeno e criminale che sta distruggendo l’Italia e attrarre così il consenso di quel 60% di elettori – schifati dal vergognoso teatrino della vecchia politica che va in scena da due anni e mezzo ne La Fattoria degli Animali in Piazza Monte Citorio – per rovesciare democraticamente il regime in atto e riprenderci le chiavi di casa.

