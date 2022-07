Migranti, comunità sant’Egidio: apriamo vie legali, abbiamo bisogno di lavoratori

“Il futuro, con le conseguenze della guerra in Ucraina, sara’ molto duro per molti africani per mancanza di approvvigionamenti e l’aumento del prezzo del carburante. Dovremo preparaci ad altre ondate migratorie e quindi apriamo vie legali anche perche’ abbiamo tanto bisogno di lavoratori. Si potrebbero unire queste due esigenze. Il governo italiano potrebbe allargare il decreto flussi e potrebbe aprire la figura del garante che si fa responsabile per l’inserimento dei migranti”. Lo ha dichiarato Marco Impagliazzo, presidente della Comunita’ di Sant’Egidio. ANSA

