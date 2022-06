UNIAMOCI è l’intento di creare un FRONTE COMUNE per rovesciare questo sistema criminoso, criminogeno e criminale che, dopo averci depredato dei nostri beni, desovranizzato della nostra Nazione e dissolto come società, identità e civiltà, ci sta uccidendo, un po’ alla volta, giorno dopo giorno in ottemperanza all’Agenda 2030.

E, come se tutto questo non dovesse bastare, ci stanno portando verso una guerra fratricida contro una grande Nazione europea, di cui abbiamo bisogno più del pane.

Re-agire per non morire

Se intendi re-agire fatti sentire.

Se intendi partecipare all’incontro UNIAMOCI del 17 luglio 2022 che si terrà a Bologna hai tempo fino ad esaurimento posti per accreditarti. Partecipazione che comporta un contributo spese.

Se non sei già un morto che cammina, se ancora credi nella logica e nel buon senso e soprattutto nel principio che il bene prevale sempre sul male e che 60 milioni di persone non possano essere schiave di 600 traditori della Patria vendutisi al nemico, che ci impongono di trattare da amico, chiedimi come fare.

direttore.armandomanocchia@imolaoggi.it

