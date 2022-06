Perugia, maxi rissa tra albanesi in aeroporto: botte da orbi

Maxi rissa tra albanesi all’aeroporto di Perugia scoppiata fra due gruppi di viaggiatori in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Tirana. Nel primo pomeriggio di domenica, ricostruisce la polizia di Perugia, un gruppo di cittadini di origine albanese che accompagnava alcuni connazionali per prendere il volo in partenza per Tirana si è incontrato con un altro gruppo di connazionali in fila al check-in. Per cause ancora in fase di accertamento, tra i due gruppi è nata un’animata discussione, poi degenerata in una violenta rissa. Alcuni separatori di fila in metallo sono stati usati per bastonare gli “avversari”.

Gli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera sono intervenuti e sono riusciti a sedare la rissa, non senza difficoltà. I cittadini stranieri, tutti con diversi precedenti di polizia, sono stati trattenuti all’interno dell’aeroporto in attesa dell’arrivo del personale di rinforzo delle volanti, della squadra mobile, della polizia scientifica e dei sanitari del 118. Dopo le prime cure, uno degli undici albanesi è stato portato all’ospedale di Perugia per accertamenti; gli altri sono stati portati in questura

Otto persone sono state arrestate per rissa aggravata in concorso e portate in carcere a Capanne e a Terni, in attesa dell’udienza di convalida. Due donne, di 24 e 22 anni, sono state denunciate per rissa aggravata in concorso. https://www.today.it

Condividi