Boccia: Pd primo partito in Italia, sempre più femminista

“Il Partito democratico si conferma il primo partito in Italia, non nei sondaggi ma nelle liste che sono state elette, in molte città il Pd ha ottenuto numeri oltre il 20%”. Così Francesco Boccia, responsabile Enti Locali del Pd, a Radio Immagina. “Questo perché attraverso i nostri candidati abbiamo rappresentato la nostra idea di società con una classe dirigente rigenerata in un mix tra nuove generazioni e storici militanti che si sono messi al servizio del progetto collettivo e tante donne in prima linea nel partito e nelle liste. Abituiamoci sempre più ad un Pd donna e giovane, che fa del femminismo un punto fermo e trasforma in una piattaforma politica le tante battaglie delle nuove generazioni”.

“Tra le tante donne elette le tre sindache che hanno vinto i ballottaggi, a Piacenza Katia Tarasconi, a Cuneo Patrizia Manassero e a Carrara Serena Arrighi, rafforzeranno sempre più la rete delle sindache progressiste. Siamo solo all’inizio di un percorso di rigenerazione della politica che vogliamo completare con le politiche 2023”. (Adnkronos)

Le donne italiane frugano tra gli avanzi del mercato in cerca di cibo perché non riescono a sbarcare il lunario.

Italian women rummage through the leftovers of the market in search of food because they can't make ends meet. Intolerable. Mario Draghi: "Russia sanctions? A complete success that does not penalize Italy." Mario Draghi and the EU destroyed Italy. pic.twitter.com/991kXcaLP1

