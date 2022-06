Lavrov: “Non ha senso continuare a negoziare con l’Ucraina”

“Non ha senso continuare a negoziare con l’Ucraina nelle stesse forme degli ultimi otto anni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, aggiungendo che gli ucraini “hanno infranto l’accordo di Maidan del febbraio 2014 e poi gli accordi di Minsk”. Secondo Lavrov, quando si riprenderanno i negoziati “la Russia terrà conto della situazione sul campo. Ci sono aree liberate, dove la maggior parte della popolazione non ha intenzione di tornare nuovamente sotto il controllo di Kiev”

“Le bugie sono il metodo scelto dal governo ucraino per giustificare le proprie azioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov in un’intervista all’emittente nazionale bielorussa, ripresa dalla Tass. “Non mi sorprende che le bugie siano diventate i mezzi del governo ucraino. Questo accadeva per il governo di Pyotr Poroshenko e lo stesso vale per Vladimir Zelensky”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it

