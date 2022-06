Germania: attivato allarme nel piano di emergenza gas

BERLINO, 23 GIU – La Germania attiva l’allarme nel piano di emergenza gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell’Economia e del Clima guidato dal verde Robert Habeck. “Al momento l’approvvigionamento del gas è garantito”, ha anche assicurato il ministero. Il piano prevede tre step: allerta, allarme ed emergenza.

Il gas è da subito in Germania un bene scarso”, ha aggiunto Habeck, in uno statement a Berlino, nel quale ha annunciato che la Germania ha attivato l’allarme nel piano di emergenza sul gas. “Dobbiamo ridurre l’uso del gas già d’estate”, ha affermato. L’estate è “ingannevole”, “ma l’inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi”, ha aggiunto.

Emergenza gas, rischio razionamento?

Quando si arriverà al razionamento del gas in Germania? “Spero mai”. È questa la risposta del vicecancelliere tedesco Robert Habeck a una domanda di un giornalista in conferenza stampa a Berlino. “Non posso escludere completamente uno scenario del genere”, ha anche affermato, ma il governo lavora per evitare una situazione del genere. (ANSA).

Condividi