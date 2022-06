“La UE si prepari al blocco totale del gas russo”

L’Agenzia internazionale per l’energia: l’Ue si prepari al blocco totale del gas dalla Russia.

Il capo dell’Iea, l’Agenzia internazionale per l’energia, Fatih Birol, ha lanciato un avvertimento all’Europa, esortando i governi a prepararsi alla chiusura totale delle esportazioni di gas russo questo inverno.

“L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo fosse completamente tagliato – ha detto in un’intervista al Financial Times -. Più ci avviciniamo all’inverno, più comprendiamo le intenzioni della Russia. Credo che i tagli siano orientati a evitare che l’Europa riempia i depositi e ad aumentare la leva della Russia nei mesi invernali”. tgcom24.mediaset.it

Condividi