“Mettiamoci in cammino, insieme per il futuro. Nessuno ha intenzione di creare una forza politica personale, ci mettiamo in cammino, partendo dagli amministratori locali. Dovra’ essere un’onda con al centro le esigenze territoriali. Non ci sara’ spazio per l’odio, il populismo, sovranisti ed estremismi”. Cosi’ il ministro Luigi Di Maio in conferenza stampa presso l’Hotel Sina Bernini Bristol. ANSA

