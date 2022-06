Capotreno aggredito a colpi di catene, sciopero personale Trenord

MILANO, 22 GIU – Aggressione ai danni di un capotreno alla stazione di Belgioioso (Pavia). All’apertura delle porte del convoglio, l’uomo è stato picchiato da quattro persone, armate di catene, che si sono accanite senza proferire parola. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di ieri, sul treno Trenord 10780, è denunciato dalle organizzazioni sindacali che, nello “stigmatizzare tali atti criminali”, hanno proclamato per domani, giovedì 23 giugno, uno sciopero di due ore per il personale Mobile e per quello di Assistenza e Controllo di Trenord.

Il capotreno ha riportato una frattura scomposta, riferiscono le organizzazioni sindacali, e diverse settimane di prognosi. “Questo gravissimo atto si aggiunge ad altri tre gravi episodi di aggressione successivi, in ordine temporale, ai noti fatti di Peschiera del Garda”, aggiungono in una nota i sindacati, che esprimono “solidarietà e vicinanza ai lavoratori vittime di questi ennesimi drammatici episodi che testimoniano un trend di rapida crescita costante“. E chiedono di riavviare il confronto con le aziende “per affrontare e risolvere le criticità legate alla sicurezza del personale, problema la cui soluzione non può più essere procrastinata”. (ANSA).

L’episodio, avvenuto sul regionale 10780, è la terza aggressione in pochi giorni. Domenica, un romeno ubriaco di 30 anni aveva preso a botte il macchinista e il capotreno, sempre di Trenord, nei pressi di Mortara. Appena una settimana prima, un altro capotreno era stato aggredito e inseguito da un uomo armato di taglierino nella stazione di Cesano Boscone.

Condividi