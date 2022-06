Alleanza euro-atlantica, Di Maio: “Non possiamo permetterci ambiguità”

“In Parlamento c’e’ stato un voto che delinea la posizione dell’Italia e che ribadisce l’appartenenza all’area euro-atlantica e non poteva essere altrimenti perche’ non e’ il momento per le ambiguita’”. Cosi’ Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa presso l’Hotel Sina Bernini Bristol.

“Di fronte alle atrocita’ che sta commettendo Putin non potevamo mostrare incertezze, dovevamo necessariamente scegliere da che parte stare nella storia. Nei giorni scorsi si e’ acceso un dibattito proprio sul voto di questa mozione. Un dibattito nato dall’esigenza di fare chiarezza su alcune dichiarazioni di dirigenti M5s. Putin ancora in questi minuti sta continuando a bombardare. Non possiamo permetterci ambiguita’”, ha continuato. ANSA

