Roma: albanese forza un posto di blocco, sparo per fermarlo

Inseguimento da film per le vie di Roma tra una Bmw e un’auto della polizia e dei carabinieri. A cercare di seminare le forze dell’ordine è stato un 39enne albanese che aveva forzato un posto di blocco vicino al Vaticano e si era poi dato alla fuga. E’ partito anche uno sparo in direzione delle ruote dell’auto, per tentare di fermarla. L’uomo è poi stato rintracciato dalla polizia, che per bloccarlo ha usato il taser.

La fuga e l’inseguimento – Dopo aver forzato il posto di blocco, l’auto ha proseguito la sua corsa in direzione di via Gregorio VII dove è stata intercettata da un mezzo della polizia. L’uomo ancora non si è fermato e ha continuato a scappare. Durante la fuga avrebbe lanciato dal finestrino un portafogli e un orologio.

Il fuggitivo e due agenti in ospedale – Per fermarlo, un’auto della polizia è stata costretta a mettersi di traverso sulla strada: la Bmw del fuggitivo l’ha centrata e l’uomo è rimasto chiuso nella sua auto, tanto che per estrarlo dalla macchina è stato necessario rompere un vetro del finestrino. Infine il 39enne è stato portato in ospedale, dove sono finiti anche i due agenti rimasti feriti nel rocambolesco inseguimento. tgcom24.mediaset.it

