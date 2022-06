Vertice delle Americhe, Biden: “Ci sarà un’altra pandemia, dobbiamo prepararci”

“Ci sarà” un’altra pandemia e occorre essere “pronti” ad affrontarla con i vaccini e le cure necessarie. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, intervenendo all’apertura della Plenaria del IX Vertice delle Americhe in corso a Los Angeles. Biden ha invitato gli altri capi di Stato e di governo del continente a “lavorare insieme” per affrontare le sfide per il futuro della regione, dall’emergenza sanitaria alla transizione energetica, dall’insicurezza alimentare alle migrazioni “senza precedenti”, all’affermazione della democrazia.

“Non c’è motivo” per cui l’emisfero occidentale non sia il “più prospero” e “democratico” del mondo, ha detto Biden, assicurando che “non importa cosa accade nel mondo, le Americhe saranno sempre una priorità per gli Stati Uniti”. […] https://www.rainews.it



► Vaiolo delle scimmie. Un’altra epidemia prevista dai soliti “profeti”

Condividi