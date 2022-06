Anche la Banca d’Italia al Pride di Roma

Tornano sulle strade di Roma i colori dell’arcobaleno. Tra le migliaia di persone, LGBT+ e alleate, che sfileranno lungo le strade della città per il Pride 2022, ci sarà anche la Banca d’Italia. Come altre banche, anche il maggior ente finanziario nazionale ha deciso di far sentire la propria vicinanza all’evento. Lo scrive veritaeaffari.it, che pubblica anche il logo.

La parata del Pride trae origine dai moti di Stonewall del 1969: è una giornata per la tutela di chi si riconosce nella comunità LGBT+ e per la richiesta di normative inclusive e comportamenti rispettosi dell’essere umano. È anche un giorno di festa, in cui ciascuna persona può manifestare pubblicamente e con gioia l’orgoglio di essere se stessa.

Il Pride di Roma partirà da Piazza della Repubblica per arrivare ai Fori Imperiali. Per aggregarsi al gruppo della Banca d’Italia l’appuntamento è alle 15.30 davanti alla sede di Roma di via XX Settembre, dove sarà possibile ricevere anche la T-shirt realizzata per l’occasione, da indossare durante la sfilata.

Al #Romapride con il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il Sindaco Gualtieri #PrideMonth #Pride2022 pic.twitter.com/pj4JiyLSVJ — vladimir luxuria (@vladiluxuria) June 11, 2022

Condividi