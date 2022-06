Bankitalia, Visco: situazione economica molto incerta

La situazione economica è “molto incerta”. I due termini più utilizzati nelle considerazioni finali sono stati “Ucraina e incertezza”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al festival internazionale dell’economia di Torino. Secondo Visco è “difficile fare previsioni e valutazioni”, di certo “la situazione è più sfavorevole” di quella del gennaio scorso.

Il governatore ha aggiunto che “sulla guerra abbiamo sbagliato. Non siamo grandi esperti di geopolitica. Però molti non hanno capito. Le valutazioni che c’erano allora si basavano sulla forza del Pnrr”.

Leggi anche

► Brunetta: “La crisi economica non c’è”

Visco ha ricordato che “c’era una situazione di fiducia e di valutazione molto positiva delle prospettive. Con la guerra è venuta meno, non solo per gli effetti diretti sul piano economico. Ma anche per quelli di valutazioni politiche, sociali, di fiducia da parte delle famiglie. In prospettiva, di incertezza su come i piani di investimento, abbastanza sostenuti in Italia e in genere nell’Ue, si manterranno”. (askanews)

Condividi