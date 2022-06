L’esodo si ferma, anzi di piu’. L’agenzia europea per la protezione delle frontiere, Frontex, ha infatti certificato che nelle ultime settimane si sono registrate piu’ persone che rientrano in Ucraina dall’Europa di quelle che lasciano il Paese, nonostante la guerra impazzi ancora, specie nella parte sudorientale: 2,3 milioni di ucraini sono tornati in Patria dall’inizio della guerra, 260 mila solo nell’ultima settimana. ANSA

