Savona, danneggia 24 auto in sosta: arrestato turco

Nell’ottica del costante potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio intensificati dal Questore di Savona, nel capoluogo, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un ventisettenne, di origine turca, con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Nella nottata, un cittadino in transito per le vie del centro, ha notato un uomo che colpiva ripetutamente con calci un’auto in sosta e, per tale motivo, ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112. A seguito della pronta segnalazione, le Volanti hanno rintracciato l’autore del fatto, un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica, constatando che, a poca distanza dal luogo dell’intervento, anche altre ventiquattro auto erano state danneggiate

Il giovane, membro di un equipaggio di una nave ancorata nel porto di Savona, è stato arrestato per danneggiamento aggravato continuato e quindi accompagnato in Questura per accertarne l’identità. È ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il processo per “direttissima”.

Non si esclude che il numero delle auto danneggiate dall’arrestato possa essere superiore e, pertanto, la Questura di Savona invita i cittadini a denunciare chi abbia subito danni alle proprie auto.