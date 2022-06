Draghi, un’intera vita dedicata alla distruzione del nostro Paese

Un’intera vita dedicata alla distruzione del Paese

“Ormai è assodato, non ci sono solo prove, c’è un’intera vita, quella del nostro Presidente del Consiglio, dedicata alla distruzione del nostro Paese.

L’accordo raggiunto in ambito europeo sul sesto pacchetto di misure contro la Russia, per il nostro Paese, è una tragedia, ed in particolare per una nostra regione: la Sicilia.

Avremo perdite incalcolabili sia in termini economici che in ambito sociale.

Tante persone si vedranno catapultare nella fascia di povertà.

E Draghi … esulta!”

Il video del prof. Giancarlo Marcotti – Finanza in Chiaro

