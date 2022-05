Nigeria, ressa per ricevere cibo gratis: 31 morti

Almeno 31 persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a Port Harcourt, città nel sud della Nigeria, nella calca nel corso di una distribuzione di cibo gratis. La polizia locale, che ha aperto un’indagine, ha riferito che “diverse persone si sono presentate in anticipo, alcuni si sono spazientiti ed hanno iniziato a spingere, il che ha portato alla ressa”.

Centinaia di persone si erano presentate nelle prime ore della mattina a ridosso della chiesa locale nella speranza di ottenere del cibo. Rompendo gli indugi, parte della folla ha sfondato un cancello dando in breve corpo a una fuga precipitosa che avrebbe travolto decine di persone. tgcom24.mediaset.it

Scores killed today at the Port Harcourt polo club, where a church program Organised by Kings Asssebly tagged "chop for free" led to stampeding, killing more than 40 persons.

