Nato, De Luca: “Stoltenberg parla ‘a capocchia’”

“Sull’Ucraina ho la sensazione che stiamo nelle mani di una banda di incompetenti e di dilettanti allo sbaraglio. Abbiamo un segretario della Nato, Stoltenberg, il cui solo nome è un presagio. Questo parla ‘a capocchia’”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un faccia a faccia con il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli per le celebrazioni dei 130 anni dalla fondazione del Mattino.

“L’obiettivo che dovremmo avere – ha aggiunto De Luca – è creare condizioni di stabilità per avere un secolo di pace in Europa, ma si può pensare che sia una condizione di stabilità avere su tutta la frontiera occidentale della Russia tutti Paesi collocati nella Nato, cioè possibilmente legittimati a stabilire basi missilistiche? Questo lo si considera un elemento di stabilità per il futuro dei nostri figli?”. tg24.sky.it

