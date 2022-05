Il ministro degli Esteri pakistano Bilawal Bhutto-Zardari ha affermato domenica che qualsiasi attacco alla Cina è un attacco al Pakistan stesso. Bilawal ha fatto le osservazioni in una conferenza stampa congiunta con il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi dopo i loro colloqui nella città di Guangzhou, nella provincia del Guangdong della Cina meridionale.

Tre insegnanti cinesi e un cittadino pachistano sono stati uccisi in un’esplosione all’Università di Karachi il 26 aprile, in un attacco terroristico. Bilawal ha riaffermato che la parte pachistana farà del suo meglio per assicurare i colpevoli alla giustizia e sventare qualsiasi tentativo che minacci gli interessi comuni di Pakistan e Cina.

Ha aggiunto che il Pakistan ha rafforzato le misure per garantire la sicurezza dei cittadini cinesi, delle istituzioni e dei progetti come il corridoio economico Cina-Pakistan nel paese. (Fonte: CGTN – Giorgio Bianchi su Telegram)

