Usa: popolarità di Biden ai minimi da quando è presidente

WASHINGTON, 20 MAG – Brutte notizie per il presidente americano Joe Biden durante la sua missione in Asia. Secondo l’ultimo sondaggio Associated Press-NORC Center for Public Research la sua popolarità è ai minimi da quando è arrivato alla Casa Bianca con solo il 39% degli americani che lo appoggia.

Popolarità di Biden ai minimi, le motivazioni

Inflazione in crescita, prezzi della benzina alle stelle, emergenza latte in polvere sono alcune delle questioni che pesano sul calo di consensi del presidente Usa. Soltanto due americani su dieci pensa che Biden stia andando nella giusta direzione o che la situazione dell’economi sia buona. Il calo di consensi è evidente soprattutto all’interno del partito democratico dove solo il 33% approva l’operato del presidente rispetto al 49% di aprile. (ANSA).

