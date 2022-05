Meluzzi: “L’élite planetaria preparava questo momento già 50 anni fa”

“Una casta politica quella attuale senza alcuna speranza di uscita dalla mostruosità di un Moloch che tutto affossa. L’élite planetaria stava preparando questo momento già circa cinquant’anni fa. Dalla nostra c’è la speranza che non tutta la popolazione si stia facendo affossare, la maggior parte dell’Umanità reagisce, diversamente che in Europa, dall’America Latina all’India, financo all’opposizione dura della Russia in questo momento. Della nostra Patria resta soltanto l’anelito di libertà che c’è nei nostri cuori e a cui dobbiamo fare appello per un’ultima resistenza facendoci forza.”

Lo scrive il prof. Alessandro Meluzzi su Facebook

