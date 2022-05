Usa, pilota ha un malore: passeggero fa atterrare l’aereo

NEW YORK, 11 MAG – Un passeggero senza alcuna esperienza di volo è riuscito a far atterrare un piccolo aereo dopo che il pilota si è sentito male. L’emergenza si è verificata nel cielo sopra la Florida. Nel segmento audio pubblicato da Cnn, si sente il passeggero, a bordo di Cessna 208 Caravan, chiamare la torre di controllo. “C’è una situazione seria qui – dice – il mio pilota non è in sé. Non ho idea di come pilotare l’aereo”.

A quel punto il controllore di volo ha cominciato a dare istruzioni su come far atterrare l’aereo. “Cerca di mantenere le ali a livello – si sente nell’audio – e tenta di scendere. Spingi in avanti la cloche e scendi lentamente”. Il passeggero ha seguito le istruzioni, apparentemente senza mai andare in panico, e alla fine è riuscito a far atterrare l’aereo all’aeroporto internazionale di Palm Beach. “Congratulazioni al nuovo pilota”, ha commentato la torre di controllo. (ANSA)

