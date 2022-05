Johnson: “Sosterremo la Svezia in caso di attacco”

“Sosterremo la Svezia in caso di attacco” – Londra sosterra’ la Svezia in caso di disastro o attacco. Lo ha detto il Primo ministro Boris Johnson intervenendo nel dibattito sull’opportunita’ che Svezia e Finlandia aderiscano alla Nato. “E certamente – continua Johnson – nel Regno Unito consideriamo importante che la Svezia dica la stessa cosa a noi”. Johnson e’ arrivato in Svezia dove ha firmato una dichiarazione di solidarieta’ politica, dopodiche’ si spostera’ in Finlandia dove e’ previsto siglera’ un analogo documento. ANSA

