Difesa, sito irraggiungibile: “nessun attacco hacker”

Difesa: sito irraggiungibile per manutenzione pianificata. In riferimento alla notizia circolata circa l’impossibilità di raggiungere il sito internet www.difesa.it, lo Stato Maggiore della Difesa precisa che la stessa è dovuta ad attività di manutenzione da tempo pianificata, in atto sul sito: è quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero della Difesa, che smentisce in tal modo di essere vittima di un cyberattacco. tgcom24.mediaset.it

