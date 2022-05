Ucraina, Scholz: ho giurato di evitare sofferenze ai tedeschi

In un discorso alla nazione, il cancelliere socialdemocratico tedesco Olaf Scholz ribadisce la sua linea in Ucraina, sottolineando che la Germania aiuterà Kiev, ma non acconsentirà a ogni richiesta. “Non faremo tutto quello che l’uno o l’altro ci chiedono”, ha messo in chiaro Scholz, 63 anni, a 70 giorni esatti dal suo discorso al Parlamento tedesco (era il 27 febbraio).

Ho giurato di evitare sofferenze ai tedeschi

“Vi ho descritto cosa facciamo per difendere la giustizia e la libertà in Ucraina e in tutta l’Europa. Questo è molto. Allo stesso tempo non facciamo semplicemente tutto ciò che l’uno o l’altro chiedono. Perché ho prestato giuramento che avrei evitato ogni sofferenza al popolo tedesco. Questo include proteggere il nostro paese e i nostri alleati da pericoli”, ha affermato Scholz, riferendosi al timore di una terza guerra mondiale.

“Quattro chiari principi delle nostre politiche. Primo: i tedeschi non andranno da soli. Qualsiasi cosa facciamo, sarà concordata strettamente con i nostri alleati, in Europa e Oltreoceano. Secondo: in tutto quello che facciamo, stiamo attenti a presevare la nostra propria capacità di difesa. Abbiamo deciso dare al nostro esercito un equipaggiamento nettamente migliore per poter continuare a difenderci in futuro. Terzo: non intraprenderemo niente che possa danneggiare noi stessi e i nostri partner più della Russia“. (askanews)

