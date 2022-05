Roma, comunità russa: Ucraina culla del nazismo

Circa 300 persone originarie dei Paesi che facevano parte dell’Unione sovietica, insieme a decine di italiani, hanno manifestato a P. San Giovanni a Roma per ricordare i caduti durante la seconda guerra mondiale, in occasione della giornata della vittoria che cade il 9 maggio. In piazza le foto dei parenti e delle vittime di guerra e diverse bandiere sovietiche.

Ucraina e’ diventata la culla del nazismo

Quest’anno la commemorazione del “reggimento immortale” ha assunto un significato particolare a causa della guerra in Ucraina. “In questa giornata ricordiamo i nostri nonni caduti per sconfiggere il nazifascismo. Oggi ci troviamo a dover combattere lo stesso nemico. L’Ucraina e’ diventata la culla del nazismo, la guerra per noi e’ iniziata 8 anni fa e la Russia sta ponendo fine al conflitto”. Questi alcuni dei commenti dei partecipanti al presidio. ANSA

Condividi