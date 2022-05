Ucraina, Scholz: “Non porteremo la Nato in guerra”. “Non prenderemo alcuna decisione che porti la Nato in guerra”. Lo dice il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel discorso alla nazione che sarà trasmesso stasera in tv, secondo il testo diramato dalla cancelleria.

“Il fatto che non ci debba essere più una guerra mondiale, e certamente non una guerra fra potenze nucleari, anche questo è un insegnamento dell’8 maggio”, ha aggiunto con riferimento alla commemorazione della capitolazione tedesca nel Secondo conflitto mondiale. tgcom24.mediaset.it

Condividi