Trani, malore improvviso: muore insegnante incinta di 37 anni. Richiesta dalla Asl Bt l’autopsia per stabilire le cause della morte di una giovane donna tranese. Ai primi mesi di gravidanza, era giunta al Pronto Soccorso di Bisceglie in condizioni disperate. Lo scrive il giornale locale www.traniviva.it

Sarà l’autopsia, accertamento diagnostico richiesto dalla stessa Asl Bt, a stabilire le cause della morte di una giovane donna tranese, 37enne ai primi mesi di gravidanza, giunta l’altro giorno dopo un forte malore al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie, dove i medici hanno provato purtroppo senza successo a rianimarla.

L’autopsia sarà effettuata nell’Istituto di medicina legale di Foggia. La giovane donna, insegnante in una scuola elementare, lascia il marito e un figlioletto in tenera età. La sua scomparsa ha destato sgomento e dolore nella comunità cittadina.

