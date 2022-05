Roma, Amnesty: stop a repressione del dissenso… in Russia

Circa 50 attivisti di Amnesty international Italia hanno manifestato oggi a Roma, nei pressi dell’ambasciata russa, contro la repressione del dissenso in Russia. Al presidio molti giovani si sono presentati con un nastro nero sulla bocca e dei cartelli di protesta. Secondo il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury:

“Oltre 15mila persone sono state arrestate in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina. Alcune sono state arrestate anche solo per aver manifestato con un cartello bianco. C’e’ una legislatura di guerra in Russia, leggi esistenti che sono state inasprite e nuove leggi come quelle che puniscono per la diffamazione delle forze armate. Dei dissidenti russi non interessa molto a nessuno anche se sono persone coraggiose che rischiano fino a 15 anni di carcere per aver detto no alla guerra”. ANSA

