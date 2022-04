Riciclaggio di denaro, perquisita la sede di Deutsche Bank

La sede della Deutsche Bank sarebbe stata perquisita ieri come parte di un caso di riciclaggio di denaro attualmente in corso.

di Giuseppina Perlasca – scenarieconomici.it – Gli uffici della banca a Francoforte sono stati perquisiti dalle forze dell’ordine “dopo che la stessa istituzione ha segnalato un potenziale riciclaggio di denaro”. Al raid hanno preso parte funzionari della procura di Francoforte e della polizia federale tedesca BKA, continua il rapporto e le ricerche nell’istituzione sono andate avanti per tutta la giornata di venerdì.

Inoltre, nella ricerca sono stati coinvolti anche rappresentanti dell’autorità di regolamentazione finanziaria BaFin, secondo quanto riportato da Reuters.

Deutsche Bank ha dichiarato che la ricerca si riferisce a “segnalazioni fatte dalla banca di sospetto riciclaggio di denaro” e la banca ha affermato che la banca sta operando “in piena collaborazione con le autorità”. Reuters ha confermato che la ricerca era dovuta a una soffiata del banca, affermando che “la perquisizione riguardava operazioni sospette che essa stessa aveva trasmesso alle autorità”.

“Gli agenti di polizia sono presenti dentro e intorno alla sede di Francoforte di Deutsche Bank”, ha confermato Bloomberg venerdì mattina. Tuttavia, un testimone ha detto a Reuters che “venerdì non c’era alcun segno di autorità fuori dalla sede della banca”.

Deutsche Bank ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Si tratta di una misura investigativa della procura di Francoforte in relazione a segnalazioni di attività sospette presentate dalla banca. Deutsche Bank sta collaborando pienamente con le autorità”.

Nel frattempo, Deutsche è stata per anni sotto il microscopio per potenziale riciclaggio di denaro, rischiando quasi $ 700 milioni di multe per operazioni che le autorità hanno affermato sono state utilizzate per riciclare illegalmente denaro. Quindi questa volta ha voluto probabilmente evitare altre centinaia di milioni di multa, anche se attualmente il titolo comunque ha perso il 3%. Nel frattempo è preoccupante che i dirigenti di un’azienda comunque riescano ad agire come riciclatori di denaro perfino in una istituzione delle dimensioni di DB.

