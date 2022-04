Roccella Ionica, sbarcati circa 500 migranti in 24 ore

ROCCELLA IONICA, 29 APR – Sbarchi di migranti a getto continuo nel Porto di Roccella Ionica, nella Locride. Dopo i due approdi di ieri pomeriggio (in totale poco meno di 300 persone tra cui molte donne e una cinquantina di minori tra cui bambini con meno di sei anni di età), nella mattinata di oggi si sono verificati altri due “arrivi” ravvicinati. In totale sono 190 i profughi sbarcati oggi a conclusione di due operazioni di soccorso compiute dalla Guardia Costiera al largo della costa in un arco di tempo che va da poco prima dell’alba alle 9.

I migranti, prima di essere soccorsi, erano a bordo rispettivamente di una imbarcazione commerciale e di una barca a vela localizzate a distanza di alcune ore l’una dall’altra ad oltre 50 miglia di distanza dalle coste della Calabria e in difficoltà a causa delle cattive condizioni del mare. Dopo l’arrivo in porto i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in un’apposita area dove è pure presente una tensostruttura realizzata nei mesi scorsi e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Con quelli di oggi sale a 12 il numero degli sbarchi di migranti al porto di Roccella Ionica in questi primi quattro mesi del 2022. Nei dodici mesi del 2021, solo nella struttura portuale roccellese si erano già verificati 49 “arrivi” dei 55 avvenuti nel solo tratto di costa ionica della Locride, per un totale di oltre 6 mila migranti. (ANSA).

