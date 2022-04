Meluzzi: “il vero diavolo è quello della guerra, lavoriamo per la pace”

Monteriggioni – Il prof. Alessandro Meluzzi scrive su FB: “Monteriggioni in cui Dante vide le porte di Dite della città del fuoco dell’Inferno. Recentemente altri demoni anche di locale origine pare l’abbiano attraversata, ma il vero diavolo è soprattutto quello della guerra che l’Italia, anziché cercare di spegnere, alimenta rischiando di gettarci oltre che nella miseria, nell’orrore di una terza guerra mondiale.”

Lavoriamo per la pace

“È tempo di lavorare uniti per il dialogo e la pace e spargere l’acqua santa di MariaRegina e non la satanica benzina di chi per oscuri interessi economici è pronto ad accettare la distruzione del mondo. Viva l’Italia, Viva Maria Regina della Pace!”

